Wielki powrót do Barcelony, Lewandowski i spółka się doczekali. Klub ogłosił oficjalnie

FC Barcelona latem ubiegłego roku stawiała na rynku transferowym przede wszystkim na pożegnania - szeregi klubu opuścili m.in. Pablo Torre, Pau Victor, Inigo Martinez czy Oriol Romeu, natomiast w ramach transferów definitywnych do "Blaugrany" dołączyli Roony Bardghji oraz Joan Garcia. Znaczącym ruchem stało się także wypożyczenie Marcusa Rashforda.

Teraz, zimą, "Barca" również nie szuka rewolucji pod względem wzmocnień, ale w połowie stycznia dokonała mimo wszystko naprawdę interesującej transakcji - na Camp Nou doszło do wielkiego powrotu.

Joao Cancelo znów w FC Barcelona. Jest oficjalny komunikat klubu

Zgodnie ze wcześniejszymi, otwartymi wręcz zapowiedziami ze strony włodarzy "Dumy Katalonii", we wtorek oficjalnie zakomunikowano, że zawodnikiem FCB po raz drugi w swojej karierze został Joao Cancelo.

Reprezentant Portugalii poprzednio był związany z "Barcą" w sezonie 2023/2024 w ramach wypożyczenia z Manchesteru City. Podczas tamtej kampanii wespół z Robertem Lewandowskim i resztą kolegów z drużyny zdołał wywalczyć wicemistrzostwo Hiszpanii - teraz jednak widoki na trofea wydają się znacznie lepsze.

FC Barcelona wypożyczyła zawodnika z saudyjskiego Al-Hilal do końca obecnego sezonu - i daje jej to zupełnie nowe opcje jeśli mowa o ustawianiu prawego boku obrony. 31-latek do tego ma zacięcie ofensywne - w sezonie 23/24 zdobył on łącznie cztery gole i odnotował pięć asyst jako gracz FCB.

FC Barcelona niebawem powalczy o ćwierćfinał Pucharu Króla

Szansę na swoisty ponowny debiut Cancelo będzie mieć już 15 stycznia - wówczas to podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. To w zasadzie idealna okazja, by defensor na nowo wszedł w futbolowe tryby w Hiszpanii.

