Wielki powrót do Barcelony, Lewandowski i spółka się doczekali. Klub ogłosił oficjalnie
We wtorkowe popołudnie doszło ze strony FC Barcelona do oficjalnego potwierdzenia w kwestii, o której mówiło się w Hiszpanii już od wielu dni - do ekipy z Camp Nou, po trwającej niespełna 1,5 roku przerwie, powraca Joao Cancelo. Znane są już szczegóły kontraktu Portugalczyka, który w ostatnim czasie związany był z saudyjskim Al-Hilal.
FC Barcelona latem ubiegłego roku stawiała na rynku transferowym przede wszystkim na pożegnania - szeregi klubu opuścili m.in. Pablo Torre, Pau Victor, Inigo Martinez czy Oriol Romeu, natomiast w ramach transferów definitywnych do "Blaugrany" dołączyli Roony Bardghji oraz Joan Garcia. Znaczącym ruchem stało się także wypożyczenie Marcusa Rashforda.
Teraz, zimą, "Barca" również nie szuka rewolucji pod względem wzmocnień, ale w połowie stycznia dokonała mimo wszystko naprawdę interesującej transakcji - na Camp Nou doszło do wielkiego powrotu.
Joao Cancelo znów w FC Barcelona. Jest oficjalny komunikat klubu
Zgodnie ze wcześniejszymi, otwartymi wręcz zapowiedziami ze strony włodarzy "Dumy Katalonii", we wtorek oficjalnie zakomunikowano, że zawodnikiem FCB po raz drugi w swojej karierze został Joao Cancelo.
Reprezentant Portugalii poprzednio był związany z "Barcą" w sezonie 2023/2024 w ramach wypożyczenia z Manchesteru City. Podczas tamtej kampanii wespół z Robertem Lewandowskim i resztą kolegów z drużyny zdołał wywalczyć wicemistrzostwo Hiszpanii - teraz jednak widoki na trofea wydają się znacznie lepsze.
FC Barcelona wypożyczyła zawodnika z saudyjskiego Al-Hilal do końca obecnego sezonu - i daje jej to zupełnie nowe opcje jeśli mowa o ustawianiu prawego boku obrony. 31-latek do tego ma zacięcie ofensywne - w sezonie 23/24 zdobył on łącznie cztery gole i odnotował pięć asyst jako gracz FCB.
FC Barcelona niebawem powalczy o ćwierćfinał Pucharu Króla
Szansę na swoisty ponowny debiut Cancelo będzie mieć już 15 stycznia - wówczas to podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. To w zasadzie idealna okazja, by defensor na nowo wszedł w futbolowe tryby w Hiszpanii.