Wielki powrót Barcy w Lidze Mistrzów. Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego

O ile ekipa ze stolicy Katalonii dobrze sobie radzi ostatnio na krajowym podwórku, o tyle znacznie gorzej wygląda to wszystko w Champions League. Zapewne zawodnicy chcieliby uniknąć dodatkowych meczów w fazie pucharowej, lecz do tego potrzebny jest awans na co najmniej ósmą lokatę w tabeli. Podopieczni Hansiego Flicka regularnie tracą jednak cenne punkty. Niedawno na Stamford Bridge Hiszpanów pewnie pokonała Chelsea. Jeszcze wcześniej doszło do sensacji w Belgii. Starcie "Blaugrany" z Club Brugge zakończyło się remisem 3:3.

W obu wyżej wymienionych spotkaniach Robert Lewandowski nie zdobył choćby jednej bramki. Polscy kibice mają nadzieję na to, że zła seria zostanie przerwana już dziś. Niestety pierwsze przecieki dotyczące wyjściowego składu gospodarzy były niepokojące. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego nie mieli przekonania co do tego, iż snajper pochodzący z Warszawy ruszy do boju od samego początku. To efekt niedawnej konfrontacji w Sewilli, gdzie błysnął Ferran Torres, strzelając hat-tricka jeszcze przed przerwą.

Flick wytypował jedenastkę na mecz z Eintrachtem. Nazwisko Lewandowskiego na liście

"Liga Mistrzów to coś innego. Wszystko co było wcześniej się nie liczy. Eintracht ma dobrą, bardzo młodą drużynę, o dużej intensywności i szybkości. Potrafią się zaadaptować w ramach swojego systemu. Dla nas ważne jest to, żeby grać na swoim najwyższym poziomie. Jeśli to zrobimy, będziemy w stanie zdobyć trzy punkty" - mówił opiekun mistrzów Hiszpanii na konferencji prasowej, cytowany przez "fcbarca.com", co dawało nadzieję fanom z kraju nad Wisłą na powrót Roberta Lewandowskiego do wyjściowego składu, po tym gdy w stolicy Andaluzji przesiedział całe spotkanie na ławce.

Wreszcie wątpliwości rozwiał komunikat wydany przez FC Barcelona tuż przed godziną 20:00. I Polak odetchnął z ulgą, bo znalazł się na jedenastoosobowej liście. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania w Interia Sport. Co warto zaznaczyć, jest to powrót Champions League na Camp Nou po kilku latach przerwy spowodowanej remontem.

Skład FC Barcelona na mecz z Eintrachtem Frankfurt:

