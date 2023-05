FC Barcelona - Real Sociedad. Robert Lewandowski chwalony przez katalońskie media

Także "Mundo Deportivo" doceniło Roberta Lewandowskiego, chwaląc go za to, że potraktował mecz na poważnie. "Podobnie jak w przypadku ter Stegena, jego pragnieniem było poważne potraktowanie spotkania, co się wyróżniało. Tak samo jak bramkarz ma bowiem coś ważnego do ugrania, w jego przypadku chodzi o tytuł króla strzelców. Było to zauważalne we wszystkim - w jego kłopotach z Le Normandem, w żółtej kartce, którą obejrzał i we wspaniałej bramce, którą zdobył. Świetny wynik, jak na liczbę okazji.