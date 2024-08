Wielki popis Lewandowskiego. Niebywałe, jak go nazwali. W Hiszpanii aż huczy

Robert Lewandowski to bohater FC Barcelona na starcie nowego sezonu La Liga. Reprezentant Polski błyszczy skutecznością i to między innymi dzięki niemu po podopieczni trenera Hansiego Flicka po dwóch kolejkach mają na koncie komplet punktów. W Hiszpanii głośno jest więc o popisach naszego napastnika. A tamtejsze media nazwały go przy okazji w dość niecodzienny sposób.