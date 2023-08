Dwa mecze Barcelony bez goli nieuchronnie zwróciłyby wzrok na Roberta Lewandowskiego, który wygląda na bardzo zardzewiałego i który jako członek drużyny musi zrobić znacznie więcej. Jeśli nie, "zamach stanu" dokonany przez trenera też by nie zaszkodził. Od rozpoczęcia sezonu przygotowawczego Ferran Torres zdobywa bramkę za każdym razem, gdy wychodzi na plac gry. Jeśli rezerwowy musi zasłużyć na miejsce w pierwszym składzie, on to robi

~ czytamy w "Asie"