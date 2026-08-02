Pierwsze tygodnie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire nie należały do specjalnie udanych. Pierwotny debiut z Vancouver Whitecaps reklamowany jako ponowne spotkanie z Thomasem Mullerem został odwołany z powodu zanieczyszczenia powietrza w Chicago, wywołanego pożarami lasów w Kanadzie.

Dwa pierwsze mecze w barwach Chicago zakończyły się dla Polaka ogromnym niedosytem. Jego zespół przegrał kolejno z Interem Miami i New York City FC, a sam Lewandowski nie prezentował najlepszej dyspozycji.

Przełamanie miało nastąpić w meczu z Charlotte FC. Był to wyjątkowy wieczór również i dla Lewandowskiego, który debiutował przed publiką w Chicago. Oczekiwania były ogromne, a kibice wyczekiwali przełamania zarówno swojej nowej gwiazdy, jak i całego zespołu.

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W 20. minucie Lewandowski uradował całe Chicago. Polak wreszcie przełamał niemoc strzelecką

Koledzy z zespołu od pierwszych minut szukali Lewandowskiego, adresując do niego większość podań. Ku niezadowoleniu miejscowej publiki to goście jako pierwsi strzelili gola. W 18. minucie po kombinacyjnej akcji Pep Biel minął przeciwnika i uderzeniem przy bliższym słupku zaskoczył golkipera gospodarzy.

Odpowiedź Chicago Fire była jednak natychmiastowa. Już dwie minuty później Jonatham Bamba posłał długie podanie w pole karne. Tam do piłki dopadł Philip Zinckernagel. Duńczyk przytomnie zgrał głową do Lewandowskiego, a Polak popisał się mocnym, płaskim uderzeniem z dystansu. Strzegący bramki Charlotte Kristijan Kahlina nie był w stanie sięgnąć futbolówki skierowanej przy bliższym słupku jego bramki.

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Polak strzelił tym samym swojego pierwszego gola w MLS. Niewiele brakowało, by cztery minuty później Polak miał na swoim koncie już dublet. Golkiper gości po mocnym strzale z dystansu odbił futbolówkę przed siebie, lecz w kluczowym momencie okazał się szybszy od napierającego "Lewego". Do przerwy w Chicago był remis 1:1.





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