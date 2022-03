Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium wciąż stanowi wielką zagadkę - choć niemieckie media co rusz informują o tym, że kwestia przedłużenia jego kontraktu z "Die Roten" jest na ostatniej prostej, to przełomu w tej sprawie brak - Bawarczycy wciąż milczą w sprawie prolongaty umowy z Polakiem, ważnej do czerwca 2023 r.

Ta sytuacja wzbudza naturalnie liczne spekulacje transferowe - "Lewy" jako wielka gwiazda Bayernu miał być bowiem w gronie zainteresowań największych europejskich klubów - w tym Realu Madryt, który, jak się zdaje, ma w planach otworzenie nowej ery "Galacticos" i ściągnięcie jednocześnie kilku naprawdę dużych nazwisk.

Real Madryt ustala priorytety. Robert Lewandowski ma nie być jednym z nich

W przypadku przenosin do "Los Blancos" nastąpić miał jednak pewien zwrot - jak informuje portal MadridistaReal, ekipa z Santiago Bernabeu jasno określiła swoje priorytety co do napastników - i kapitan reprezentacji Polski nie jest jednak celem transferowym "Królewskich", lub co najwyżej jest opcją mocno zapasową.

Według MR priorytetem - zresztą zgodnie z innymi doniesieniami medialnymi - jest w tej chwili Kylian Mbappe, który jednak - mimo kończącego się niebawem z PSG kontraktu - może być bardzo trudny do ściągnięcia do Hiszpanii. Nawet jeśli ten transfer ponownie spalił na panewce (bowiem blisko jego finalizacji miało być już latem ubiegłego roku), to Real w drugiej kolejności chciałby zatrudnić Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

Karim Benzema lepszy od Roberta Lewandowskiego? W Realu ma panować takie przekonanie

Ponadto według portalu w Madrycie ma panować przekonanie, że drużyna "ma już najlepszego napastnika na świecie" - i choć nie wskazano konkretnego nazwiska, to raczej oczywiste jest, że ma chodzić tutaj o Karima Benzemę, który - co należy przyznać - notuje jak na razie bardzo dobry sezon w barwach "Los Blancos".

Jeśli Robert Lewandowski miałby nie przedłużać umowy z Bayernem, to jakie opcje w takim razie by mu zostały w przypadku zamknięcia "madryckiej ścieżki"? Jest ich dalej sporo - piłkarza łączono bowiem m.in. z Paris Saint Germain, Manchesterem United i Manchesterem City czy londyńską Chelsea. Jednocześnie w Monachium wszyscy kibice "Gwiazdy Południa" wciąż jednak czekają na potwierdzenie, że "Lewy" nigdzie się nie wybiera...

