Wielki gest Lewandowskiego przed meczem z Ukrainą. Zapamiętają mu to na długo, poruszająca chwila

Niewiele brakowało, aby dwa najbliższe mecze towarzyskie reprezentacji Polski odbywały się w ramach przygotowań do mistrzostw świata 2026. Niestety podopieczni Jana Urbana przegrali w finale baraży o mundial ze Szwecją 2:3 i musieli pożegnać się z marzeniami o występie na tegorocznym turnieju. Teraz selekcjoner biało-czerwonych będzie mógł przetestować kilku nowych zawodników i budować kadrę pod kolejne eliminacje.

Wciąż nie jest jasne, jaką decyzję dotyczącą przyszłości podejmie Robert Lewandowski. Jasnym jest, że kapitan kadry nie będzie grał w FC Barcelona i jak dotychczas nie związał się z nowy klubem, co może mieć przełożenie na jego sytuację w reprezentacji. Na razie jednak Lewandowski bierze udział w trwającym zgrupowaniu i co więcej, na mecz z Ukrainą ma wyjść w podstawowym składzie.

Lewandowski dotrzymał obietnicy. Piękny gest kapitana reprezentacji

Tak wynika z informacji, jakie podał Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz portalu Meczyki.pl poinformował jednocześnie, że przed rywalizacją z Ukrainą dojdzie do wyjątkowego i wzruszającego momentu. Lewandowski dotrzyma bowiem swojej obietnicy i na murawę wyjdzie z wyjątkową osobą - Mają Mecan. To podopieczna fundacji Cancer Fighters, która nagrała utwór z Bedoesem, od której zaczęła się sławna akcja Łatwoganga, podczas której zebrano ogromne pieniądze dla wyżej wspomnianej fundacji.

Podopiecznych fundacji Cancer Fighters na mecz zaprosił Jan Bednarek, a w jednym z wywiadów Maja została zapytana, z którym piłkarzem chciałaby wyjść na boisko. Dziewczynka opowiedziała, że z Lewandowskim. - Maja, załatwione - napisał piłkarz w mediach społecznościowych pod fragmentem rozmowy Mai z mediami.

Dziś obietnica ma się zrealizować, o czym poinformowano w wyżej wspomnianym artykule. Będzie to kolejny raz, gdy Lewandowski spotka się z Mają, gdyż niedawno kapitan reprezentacji odwiedził podopiecznych fundacji. "To się wydarzyło! Robert Lewandowski, Łatwogang i Bedoes 2115 razem z naszymi podopiecznymi. Wizyta, która niesamowicie wpłynie na ich samopoczucie i da ogrom pozytywnej energii. Dziękujemy, że po raz kolejny pokazaliście wielkie serce dla naszych wojowników" - można było przeczytać w mediach społecznościowych fundacji.

