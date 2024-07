Wielka zmiana w Niemczech. Lewandowski tego doświadczył. A powód jest jeden

Myślę, że jeden z powodów, dla których atmosfera na stadionie jest tak niesamowita, to niezwykła identyfikacja pomiędzy kibicami i piłkarzami. Dortmund to robotniczy region. Tutejsi mieszkańcy ciężko pracują, a przemysł kwitnie. Kochają tu "głodnych" ludzi, którzy są gotowi, by walczyć do samego końca za ich klub. To dla mnie bardzo, bardzo ważna sprawa podczas selekcji zawodników

~ mówił swego czasu w rozmowie z CNN szef skautingu Borussii Dortmund - Markus Pilawa