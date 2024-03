Wielka zmiana przed hitem, Xavi zaskoczył. Lewandowski otrzymał ważną misję

Czujemy się dobrze. Wygrana z Napoli dodała nam pewności siebie. To ważne, żeby podejść odpowiednio do tego spotkania, bo wiemy, że będzie trudne. Atletico zawsze walczy o najwyższe miejsca w tabeli. Dodatkowo na ich stadionie mają swoich kibiców, którzy bardzo naciskają. Jednak znamy swoją jakość i potencjał, i wiemy co trzeba zrobić, żeby wygrać ten mecz. Zwycięstwo jest ważne, aby nie tracić dystansu do liderów i żeby podtrzymać wysoką pewność siebie do końca sezonu

~ zapowiedział odważnie przed meczem z Atletico Raphinha