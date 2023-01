Wielka zmiana dla Lewandowskiego?! Palący problem FC Barcelona

Młody Hiszpan wszedł na murawę w 26. minucie, gdy plac gry musiał opuścić Ousmane Dembele . Kibice "Dumy Katalonii" mieli prawo drżeć o zdrowie swojego piłkarza, którego kariera jest naznaczona licznymi urazami. Teraz musi mierzyć się z kolejnym z nich, co oficjalnie potwierdził klub . Wiele wskazuje na to, że francuskiego skrzydłowego zabraknie w składzie Barcelony nie tylko na ligowe mecze z: Realem Betis, Sevillą i Villarrealem, lecz także nie zagra on w spotkaniu Ligi Europy z Manchesterem United .

Ousmane Dembele kontuzjowany. FC Barcelona ma problem do rozwiązania

Jak czytamy na łamach katalońskiego "Sportu", Xavi Hernandez ma dwie opcje na to, by poradzić sobie z absencją gwiazdy swojej drużyny - albo znajdzie innego zawodnika, który weźmie na siebie większą odpowiedzialność i pociągnie drużynę, albo będzie musiał zmienić system. Wówczas przyzwyczajony do samotnej gry na desancie Robert Lewandowski miałby otrzymać partnera do gry w ataku, a "Barca" miałaby rozpoczynać mecze w ustawieniu 1-4-4-2.