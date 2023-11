Wielka sensacja, a teraz jeszcze to. Ogromna burza wokół Lewandowskiego

Robert Lewandowski wykonał we wtorek dwa strzały, ale nie trafiły one w bramkę i wylądowały na nogach, biodrach lub plecach obrońców Szachtara. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że zanotował tylko 29 kontaktów z piłką(...) Po wejściu na plac gry Pedri bardziej rozglądał się za Robertem Lewandowskim, ale albo był bardzo dobrze kryty przez rywali, albo nie wiedział, jak stworzyć dla siebie miejsce w polu karnym, by stworzyć sobie sytuację. A kiedy chciał się w łączyć do gry, też sobie nie radził, ponieważ jego odsetek udanych podań w ostatniej tercji pola wyniósł zaledwie 66,7 procent

~ wypunktowano Roberta Lewandowskiego