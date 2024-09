Wielka przeszkoda dla Roberta Lewandowskiego. To zbliża się wielkimi krokami

12 sierpnia i 19 września AS Monaco mierzyło się z Barceloną. Klub z Ligue 1 najpierw odwiedził Katalonię w ramach sparingowego meczu o Puchar Gampera, a w czwartek zespół Hansiego Flicka pojechał do Księstwa na spotkanie Ligi Mistrzów. W obu przypadkach górą byli podopieczni Adiego Huettera (3:0 i 2:1). To drugie spotkanie trzeba oznaczyć gwiazdką, bo przegrani od 10. minuty grali w osłabieniu.

Między tymi konfrontacjami odbyło się pięć kolejek LaLiga, w której wicemistrzowie Hiszpanii poradzili sobie śpiewająco. Zdobyli komplet 15 punktów, odprawiając z kwitkiem Valencię, Athletic, Rayo Vallecano, Real Valladolid i Gironę. Zanotowali świetny bilans bramkowy 17:4 i w tabeli prowadzą o 4 punkty nad Realem Madryt, Atletico i Villarrealem. To właśnie z tym ostatnim zagrają w niedzielę, by zlizać rany po wpadce w Champions League.

Historia pokazuje, że Estadio de la Ceramica (wcześniej El Madrigal) to dość łatwy teren dla Barcelony. Ostatni raz "Żółta Łódź Podwodna" wygrała u siebie z nią w... październiku 2007 roku. To wręcz nieprawdopodobna statystyka, bo zespół z Vila-realu można uznać za taki z dość wysokiej półki. Gdyby odjąć kampanie 2012/13 i 2013/14 (spadek z Primera i gra w Segunda) oraz 2018/19 okazałoby się, że od 2003 roku nie wypadł on z najlepszej ósemki LaLiga. Mimo to "Duma Katalonii" przyjeżdża tam jak po swoje - w ostatnich pięciu delegacjach odniosła tam pięć zwycięstw.