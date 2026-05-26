Wielka misja z Barcelony, ruszyli po następcę Lewandowskiego. Kluczowe spotkanie

Robert Lewandowski w FC Barcelona spędził łącznie cztery sezony, w trakcie których m.in. trzykrotnie sięgała z "Blaugraną" po mistrzostwo Hiszpanii. Do tego zdobył w barwach FCB łącznie 120 goli - ostatni w wieńczącym kampanię 25/26 meczu z Valencią.

Polak niebawem ruszy na poszukiwanie nowych wyzwań do zupełnie innej ligi - prawdopodobnie saudyjskiej, amerykańskiej lub włoskiej - a "Barca" musi prędko znaleźć godnego następcę dla swej dotychczasowej "dziewiątki".

Delegacja Barcelony w Londynie. Ważą się losy transferu Joao Pedro

Przez długi czas faworytem w tym kontekście był Julian Alvarez, gwiazdor Atletico Madryt, ale ostatnio opcja związana z Argentyńczykiem nieco przygasła. Urosły za to notowania Joao Pedro, który zaliczył fantastycznych kilka miesięcy w barwach Chelsea.

Jak się okazuje, rozmowy dotyczące Brazylijczyka zdają się wchodzić w kluczową fazę - jak poinformował Gerard Romero, a później potwierdził też Roger Torello z "Mundo Deportivo", do Londynu w ostatnim czasie udała się delegacja Barcelony na czele z Deco, którego wsparł jego asystent Bojan Krkić oraz szef klubowego skautingu Joao Amaral. Wszystko po to, by przyspieszyć wszelkie negocjacje, więc być może doczekamy się jednak nader ciekawego "comunicado oficial".

Kłopoty Barcelony. Plany klubu stanęły pod znakami zapytania

Warto nadmienić, że wyciągnięcie napastnika ze Stamford Bridge może okazać się mimo wszystko naprawdę trudne. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano dał ostatnio do zrozumienia, że rozmowy na linii Barcelona - Chelsea będą twarde, bo "The Blues" na dobrą sprawę "nie mają powodu by usiąść do stołu". Utrata Pedro w momencie budowania na nowo drużyny pod wodzą świeżo zatrudnionego Xabiego Alonso mogłaby się dla CFC okazać mocno bolesna.

To stawia "Barcę" w dość specyficznej sytuacji, bowiem wedle Torello wspominany już Alvarez zdaje się jednocześnie oddalać od "Dumy Katalonii" - by nastąpił przełom, musiałby on wywrzeć dodatkową presję na Atletico. W grę tu ma wchodzić dodatkowo włączenie w pertraktacje Ferrana Torresa, natomiast wówczas w "Blaugranie" znów pozostałby tylko jeden nominalny środkowy napastnik...

Cole Palmer i Joao Pedro

Joao Pedro

Julian Alvarez





