Wielka kolekcja Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Villarreal ma być następny

Lista klubów, którym Lewandowski nie zdobył bramki w Lidze Mistrzów, jest wyjątkowo krótka. Znajduje się na niej siedem drużyn, w tym... Bayern Monachium. Przeciwko obecnemu klubowi "Lewy" w Lidze Mistrzów zagrał tylko raz i w to jakim spotkaniu - finale Ligi Mistrzów z 2013 roku.

I, co ciekawe, były to jedyne rozgrywki, w których Lewandowski zagrał przeciwko Bayernowi i nie zdobył bramki. W przeciwieństwie do Bundesligi, Pucharu Niemiec, a nawet Superpucharu Niemiec, kiedy jako piłkarz Borussii Dortmund strzelał gole swojemu obecnemu pracodawcy.

Jakie zespoły mogą poszczycić się jeszcze "czystym kontem" w starciach z Lewandowskim w Lidze Mistrzów? To Celtic Glasgow oraz Lokomotiw Moskwa, przeciwko którym Lewandowski grał tylko raz, a także - SSC Napoli, CSKA Moskwa, Sevilla FC oraz Liverpool FC, z którymi Lewandowski mierzył się dwukrotnie.

Szansę, by przełamać się przeciwko "The Reds" Lewandowski może mieć już w kolejnej rundzie - jeśli Bayern wyeliminuje Villarreal, a Liverpool poradzi sobie z Benfiką Lizbona. Jeśli zaś Benfica sprawi niespodziankę - dla "Lewego" będzie to znakomita wiadomość, ponieważ jest to jego ulubiony rywal w Champions League. W sześciu spotkania przeciwko tej drużynie zdobył już siedem bramek - więcej, niż przeciwko komukolwiek innemu.

Co godne zaznaczenia - żadna drużyna w Lidze Mistrzów nie "wytrzymała" trzech spotkań przeciwko Lewandowskiemu bez straty przynajmniej jednej bramki autorstwa polskiego snajpera.

Villarreal CF - Bayern Monachium. Lewandowski poznał kolejną ofiarę?

Lewandowski z Villarreal zagra po raz pierwszy - nie tylko w Lidze Mistrzów, ale i w ogóle. A to oznacza, że "Żółta Łódź Podwodna" może już wkrótce zostać 30. ofiarą napastnika w Champions League. Dotychczas 33-letni snajper zdobywał bramki przeciwko 29 drużynom, z którymi grał.

Szanse na zdobycz strzelecką polskiego snajpera są spore - Bayern jest zdecydowanym faworytem tego ćwierćfinału. I choć oczywiście priorytetem jest awans do kolejnej rundy, to nawet kursy bukmacherskie pokazują, że Lewandowski ma większe szanse zdobyć choć jedną bramkę, niż Villarreal zakończyć dwumecz bez straty gola jego autorstwa.

A Lewandowski w tym sezonie strzela przeciwko każdemu rywalowi. Cztery bramce strzelone Benfice, trzy Dynamu Kijów i Salzburgowi, dwie Barcelonie - żaden zespół nie uchronił się przed atakami "Lewego". Polak z 12 bramkami prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców i jest na jak najlepszej drodze, by sięgnąć po drugą w karierze nagrodę dla króla strzelców LM. Wicelider tej klasyfikacji Sebastien Haller odpadł już z rozgrywek, a Mohamed Salah i Karim Benzema tracą do Lewandowskiego po cztery gole.

100 bramek Lewandowskiego w Lidze Mistrzów coraz bliżej

Polski napastnik zbliża się też do granicy 100 zdobytych bramek w Lidze Mistrzów. Granicy, którą dotychczas przekroczyli jedynie Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Dwójki tych gigantów Lewandowski już nie dogoni, ale trzecie miejsce na liście strzelców wszech czasów Champions League - brzmi więcej, niż dumnie.

Zwłaszcza, że za wygraną nie daje Karim Benzema. Lewandowski już jakiś czas temu nadrobił stratę i prześcignął Francuza, ale ten, starszy zresztą od "Lewego" jedynie o pół roku, zyskał jakby kolejną młodość. W meczu z PSG zdobył hat-tricka, zapewniając Realowi awans do kolejnej rundy. W klasyfikacji strzelców wszech czasów jest czwarty, do Lewandowskiego traci obecnie sześć bramek.

Początek pierwszego starcia ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów Villarreal CF - Bayern Monachium w środę 6 kwietnia o godzinie 21. Rewanż odbędzie się we wtorek 12 lutego w Monachium. Transmisje obu spotkań w Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go.

Liga Mistrzów. Przeciwko komu strzelał Lewandowski:

7 bramek - Benfica SL,

6 bramek - Real Madryt, RB Salzburg,

5 bramek - Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Dinamo Zagrzeb, Crvena Zvezda,

4 bramki - Arsenal FC, FC Barcelona,

3 bramki - Olympique Marsylia, Dynamo Kijów, AEK Ateny, PSV Eindhoven, Chelsea FC,

2 bramki - Atelstico Madryt, Szachtar Donieck, Lazio Rzym, Besiktas, FC Porto, Zenit St. Petersburg, Anderlecht, Tottenham Hotspur,

1 bramka - Manchester City, PSG, Malaga, Juventus Turyn, FK Rostów, AS Roma, Olympique Lyon,

Bez gola - Liverpool FC, Sevilla FC, CSKA Moskwa, SSC Napoli, Lokomotiw Moskwa, Celtic Glasgow, Bayern Monachium.