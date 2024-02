Wielka kasa z budżetu CPK dla firmy Lewandowskiego. Wiemy już, na co poszła

Były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała przyznał, że część budżetu przeznaczonego na promocję projektu trafiła do przedsiębiorstwa Roberta Lewandowskiego. Kwota, jaką zainkasowała agencja "Stor9", to ćwierć miliona złotych. Interia dowiedziała się, na co dokładnie zostały przeznaczone te pieniądze. Informacji udzieliła prezes firmy Anna Zielińska.