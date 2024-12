Wielka kasa dla Lewandowskiego, Szczęsnego i spółki. Piszą już o "obsesji"

Liga Mistrzów. FC Barcelona walczy o awans i potężną fortunę. Starcie z Borussią kolejnym krokiem do celu

Jeśli uda im się wygrać trzy pozostałe mecze (z BVB, Benficą i Atalantą Bergamo) to kwota ta urośnie do 14,7 mln euro. Za awans do 1/8 finału czekać ich będzie 11 mln euro, a za dotychczasowy udział zainkasowali już 18,6 mln. Do tego, w przypadku objęcia pozycji lidera tabeli po zakończeniu fazy ligowej otrzymaliby kolejne 10 mln.