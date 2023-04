Bayern Monachium co prawda "uratował honor" w rewanżowym meczu z Manchesterem City i zremisował 1:1, lecz nie przesłania to całościowego obrazu sytuacji. W dwumeczu poniósł sromotną klęskę i przegrał 1:4, przez co żegna się z Ligą Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Tym samym to podopieczni Pepa Guardioli powalczą z Realem Madryt o finał prestiżowych rozgrywek piłkarskich.