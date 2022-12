Wielka "frustracja" Lewandowskiego. Jest ważny werdykt dla Polaka

W opublikowanej klasyfikacji pierwsze miejsce zajmuje kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi, który - jak opisuje to portal Goal.com - "od czasu szokującej porażki reprezentacji Argentyny z Arabią Saudyjską w pierwszym meczu mistrzostw świata gra jak opętany". Już we wtorek wieczorem gwiazdor PSG będzie mógł wprowadzić "Albicelestes" do wielkiego finału - podopieczni Lionela Scaloniego o awans powalczą z reprezentacją Chorwacji, która wcześniej wyeliminowała Brazylię.