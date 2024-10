Wielka forma Lewandowskiego, ale jest problem. Portugalczycy wprost o Polaku

Robert Lewandowski na starcie obecnego sezonu ponownie wyrósł na najskuteczniejszego strzelca w Europie. Polak zachwyca w barwach FC Barcelona, seryjnie trafiając do bramki rywali. Dlatego też to właśnie z jego formą można wiązać pewne nadzieje przed zbliżającym się meczem Ligi Narodów z Portugalią, który zostanie rozegrany już w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Mecz Polska - Portugalia. Rywale patrzą w stronę Lewandowskiego. "Polska tęskni"

Kapitana "Biało-Czerwonych" pod lupę wzięli więc nasi rywale. Portugalski "Record" zaznacza, że 12 bramek w 11 premierowych meczach sezonu to jeden z najlepszych wyników w karierze Roberta Lewandowskiego. Zaznacza przy tym jednak, że dobra postawa w klubie niekoniecznie musi przekładać się na to, co 36-latek prezentuje w naszej drużynie narodowej, która już od dawna czeka na popis swojego napastnika.