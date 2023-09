Wielka burza wokół Lewandowskiego, aż iskrzy. Tymczasem Polak przemówił

Robert Lewandowski przechodzi obecnie przez trudny dla siebie czas. Po fatalnym zgrupowaniu reprezentacji Polski , którego skutkiem było rozstanie z selekcjonerem Fernando Santosem , nasz napastnik wrócił do treningów w klubie, a tam także - do czego nie jest przyzwyczajony - grunt pali mu się pod nogami.

Robert Lewandowski dziękuje kibicom. Polak wprost o grze FC Barcelona

Muszę przyznać, że kibice zawsze mi bardzo pomagali. To coś, za co jestem bardzo wdzięczny i co wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że nadal będą mnie wspierać, ponieważ dzięki temu łatwiej jest dać z siebie wszystko na boisku

- Na papierze tak to wygląda, ale musimy być przygotowani, bo to Liga Mistrzów. To nie będzie dla nas łatwa grupa, ale jestem pewien, że mamy świetnych zawodników, świetną atmosferę w szatni i jesteśmy na to przygotowani. Trzeba pokazać to na boisku - zadeklarował Robert Lewandowski.