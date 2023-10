Wielka burza w Barcelonie, nie mogą uwierzyć. Padły słowa o karze dla Lewandowskiego

Eduardo Iturralde Gonzalez - były hiszpański sędzia, sprawdzający się obecnie w roli eksperta - zabrał głos w sprawie burzy, jaka wybuchła w sprawie zawieszenia dla piłkarza Realu Madryt - Nacho Fernandeza. Kara wymierzona wobec piłkarza "Królewskich" została skrócona, co oznacza, że będzie on mógł wystąpić w zbliżającym się meczu z FC Barcelona. Iturralde Gonzalez wytłumaczył, dlaczego do tego doszło, wspominając przy okazji o kwestii kary dla Roberta Lewandowskiego, który był zawieszony na trzy spotkania w minionym sezonie.