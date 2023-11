Za bardzo nie ma czego komentować, to był totalny przypadek. Jeśli chodzi o nasze relacje, to wielokrotnie, nawet w tym meczu, rozmawiałem z nim, pomagałem, udzielałem wskazówek. To, że na boisku czasami się coś powie, krzyknie, żeby ktoś lepiej usłyszał, to jest normalna rzecz. Nie ma żadnego podtekstu, drugiego dna. Takie sprawy dotyczą nie tylko mnie, ale też innych zawodników, w innych klubach. Hiszpańska prasa żyje takimi sprawami, często sytuacjami wyolbrzymianymi lub po prostu zinterpretowanymi po swojemu. Nie mam zamiaru tłumaczyć się z takich rzeczy, bo są błahe

~ stwierdził Robert Lewandowski