Wielka burza, a teraz to. Lewandowski interweniował u trenera, Xavi ujawnia

Jeszcze w poniedziałek rzecz wydawała się prosta. Robert Lewandowski nie otrzymał od trenera Xaviego Hernandeza powołania do kadry meczowej FC Barcelona na wyjazdowe starcie w Lidze Mistrzów z ekipą Royal Antwerp FC, co było oznaczało, że będzie mógł zostać w Hiszpanii, by złapać nieco oddechu. Jak informował portal WP Sportowe Fakty, reprezentant Polski nie był zwolennikiem takiego rozwiązania , lecz po konsultacji ze swoim szkoleniowcem zaakceptował taki stan rzeczy.

Dzień później jednak nastąpił spektakularny zwrot akcji - FC Barcelona opublikowała nową listę powołanych, na której już znalazło się nazwisko Roberta Lewandowskiego . Poza Polakiem do reszty zespołu dołączyli także ostatecznie Ronald Araujo oraz Ilkay Gundogan . Wszystko z powodu niespodziewanej zmiany planu "Dumy Katalonii", a na dołączenie podstawowych graczy do delegacji miał naciskać sam prezes klubu - Joan Laporta .

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski interweniował u Xaviego, poprosił o grę