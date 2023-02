Wielka afera w Niemczech! Bayern w środku burzy. Padły słowa o Lewandowskim

Wszystko co złe dla Manuela Neuera rozpoczęło się wraz z klęską reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata w Katarze. Podopieczni Hansiego Flicka sensacyjnie odpadli z mundialu już na etapie fazy grupowej. Doświadczony golkiper postanowił zrelaksować się jeżdżąc na nartach i popełnił w ten sposób koszmarny błąd. Narciarska wyprawa zakończyła się u niego złamaniem nogi .

Na reakcję Bayernu Monachium nie trzeba było długo czekać. Ruch niemieckiego bramkarza skrytykował nie tylko dyrektor generalny klubu Oliver Kahn, ale i trener Julian Nagelsmann. "Na pewno wybrałbym inną drogę. Wywiad Manuela Neuera na pewno nie przyczynił się do spokoju, bo jest o tym we wszystkich gazetach i oczywiście stało się to tematem numer jeden w niemieckiej piłce nożnej" - przyznał szkoleniowiec mistrza Niemiec .