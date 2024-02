Wielka afera. Sędzia we krwi, eksperci są wściekli. Padło nazwisko Lewandowskiego

Real Betis pewnie pokonał w niedzielnym spotkaniu La Liga Athletic Bilbao. Strzelanie dla gospodarzy rozpoczął już w 13. minucie Chimy Avila. Później zrobiło się 2:0, gdy piłkę wpakował do własnej bramki Yuri Berchiche. Tuż przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Gorka Guruzeta, lecz w drugiej połowie ekipa z Sewilli dobiła rywala, gdy do siatki trafił Johnny.

Okropne sceny podczas meczu La Liga. Guadalupe Porras zderzyła się z kamerą

Już po pierwszym golu mecz musiał zostać na kilka minut przerwany , gdy tuż obok linii bocznej boiska na murawę upadła sędzia asystent - Guadalupe Porras , a na jej twarzy pojawiła się krew. Jak się okazało, pani arbiter podczas biegu zderzyła się z kamerą , co wywołało obrażenia. Ostatecznie boisko opuściła na noszach i trafiła do szpitala.

I dodał: - Ponieważ poszkodowana to sędzia asystent, nie obchodzi ich to. Gdyby w takiej sytuacji ucierpiał Jude Bellingham albo Robert Lewandowski, już dzisiaj zostałoby to naprawione, ale skoro to Guadalupe Porras, kamery nadal będą stały na środku.