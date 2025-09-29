Dziś Robert Lewandowski regularnie strzela gole dla FC Barcelona i powoli staje się jedną z legend tego klubu. W przeszłości jednak zdarzały się takie mecze, w których polski napastnik wcielał się w rolę kata "Dumy Katalonii".

Taka sytuacja miała miejsce na przykład 14 września 2021 roku. Wówczas FC Barcelona mierzyła się z Bayernem Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. "Die Roten" prezentowali wówczas zdecydowanie wyższy piłkarski poziom niż "Duma Katalonii" rozbita po odejściu Leo Messiego i pogrążona w finansowym kryzysie.

Wtedy Lewandowski pogrążył Barcelonę. Tamten mecz sędziował Michael Oliver

Tamto spotkanie rozgrywane na Camp Nou zakończyło się zwycięstwem gości 3:0. Robert Lewandowski nie miał wtedy litości dla FC Barcelona.

Pierwszy gol w tamtym meczu padł w 34. minucie i zdobył go Thomas Mueller. Robert Lewandowski natomiast rozpoczął swoje strzelanie w 56. minucie. Polski napastnik dopadł do bezpańskiej piłki, która wcześniej odbiła się od słupka po strzale Musiali. Zdążył wstawić lewą nogę i skierować ją do siatki.

W 85. minucie swój udział przy golu Lewandowskiego na 3:0 również miał słupek. Piłka odbiła się od niego po strzale Serge'a Gnabry'ego i spadła pod nowy Roberta Lewandowskiego. Tym razem Polak nie uderzał od razu. Położył najpierw na murawie interweniującego "na raz" Gerarda Pique, a następnie mocnym strzałem, znowu lewą nogą, posłał piłkę do siatki.

Sędzią głównym tamtego meczu był Michael Oliver, który m.in. dlatego kibicom Barcelony do dziś nie kojarzy się zbyt dobrze. W styczniu 2025 roku Anglik po raz ostatni sędziował dla "Dumy Katalonii", już z Robertem Lewandowskim w składzie. Wówczas zremisowała ona z Atalantą 2:2.

Angielski sędzia wraca do Barcelony. Poprowadzi wielki hit z PSG

Na cztery mecze prowadzone przez Michaela Olivera FC Barcelona wygrała tylko raz. I nie było to przekonujące zwycięstwo. W listopadzie 2020 roku "Duma Katalonii" pokonała Dynamo Kijów 2:1 po golach Lionela Messiego i Gerarda Pique.

Teraz FC Barcelona dowiedziała się, że Michael Oliver będzie sędzią głównym jej hitowego starcia z Paris Saint-Germain, które zostanie rozegrane w środę 1 października.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski w barwach Bayernu Monachium RALF IBING / augenklick/firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Robert Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w walce o nowy kontrakt Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michael Oliver sędziował mecz FC Barcelona - Atalanta Bergamo (2:2) Urbanandsport AFP