Wideo z Lewandowskim obiegło sieć. Wyznał to przed całym światem

Robert Lewandowski w pełni korzysta z ostatnich chwil wolnego przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych i oficjalnym rozpoczęciem współpracy z Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski jeszcze przed wylotem za ocean zawitał do swojej restauracji NINE's w Warszawie, gdzie gościł znane postacie ze świata polskiego show-biznesu. Nie zabrakło także Inez Lis, a więc członkini grupy DRE$$CODE.

Influencerka w mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym wspólnie z piłkarzem zrobiła... ranking jedzenia. W trakcie wyzwania Lewandowski wyjawił co nieco na temat swoich kulinarnych preferencji i z pewnością zaskoczył wielu swoich fanów. Już na starcie, gdy na ekranie pojawiła się sałatka z tuńczykiem, "Lewy" zdradził, że nie przepada za tego typu daniami.

"Ja nie lubię tuńczyka" - zdradziła Inez, na co Lewandowski odpowiedział: "Ja lubię, ale nie jestem fanem sałatek" i umieścił to danie na ósmym miejscu.

Już ze znacznie większym entuzjazmem piłkarz zareagował na pojawienie się na ekranie... kebaba. "Nie, no, musi być chyba wysoko. (...) Co może być lepszego?" - stwierdził, umieszczając to danie na trzecim miejscu. Podobnie postąpił w przypadku pizzy z peperoni i wspomniał przy okazji, że jest ogromnym fanem tego rodzaju wędlin.

Nieco niżej kapitan "Biało-Czerwonych" ocenił frytki, tacosy i zupę. Dwie pierwsze propozycje umieścił w środku stawki, zupa natomiast powędrowała na ostatnie, 10. miejsce.

Gdy na ekranie wyświetlił się burger, Lewandowski nie wahał się długo i zaproponował, aby to danie umieścić na podium. Szaszłyki i hot dogi znalazły się w drugiej połowie zestawienia, a dokładniej na siódmym i dziewiątym miejscu. Tym samym na pierwszym miejscu umieszczone zostały naleśniki.

"O, idealnie! Naleśniki to uwielbiam. I truskawki!" - ogłosił z entuzjazmem.

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Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać - pod wpisem pojawiło się blisko 135 tys. polubień.

Robert Lewandowski gotowy na przeprowadzkę do USA, a tu taki wpis żony. "Przeraża mnie to"

Podczas gdy Lewandowski spędza czas w Warszawie, jego małżonka wreszcie zabrała głos na temat przeprowadzki rodziny z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Trenerka fitness w mocno emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych wyznała, że choć będzie to naprawdę bardzo ekscytujący okres dla jej rodziny, jednocześnie nie chce ona porzucać swojego dotychczasowego życia w Barcelonie.

"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. (...) Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej" - napisała.

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News East News





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