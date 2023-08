Wideo z Lewandowskim niesie się po sieci. Oto co zrobił dla Polaków

W ostatnim sparingowym meczu w USA "Lewy" zaczął grać dopiero od drugiej połowy. Hiszpańskie serwisy sportowe nie były jednak do końca zachwycone jego występem. " Nie strzelił żadnego gola, nie był nawet tego bliski. Nie wyłapał żadnej piłki dośrodkowywanej z lewej strony przez Balde'a . Cały czas jednak docierał do pola karnego" - pisali dziennikarze "sport.es".

Polacy obecni na meczu FC Barcelony. Wideo z Robertem Lewandowskim staje się hitem

"Biało-Czerwoni" kibice od lat jeżdżą za naszymi sportowcami po całym świecie. Nie inaczej było i tym razem. Na trybunach w Los Angeles pojawiła się grupka fanów z Polski. Do sieci trafił filmik, na którym kibice skandują imię podopiecznego Xaviego, zachęcając go, by podszedł do ich sektora. "Lewy", słysząc na murawie ojczysty język nie pozostał obojętny, tylko skierował swoje kroki w stronę fanów. Napastnik "Blaugrany" podarował im swoją koszulkę, czym wywołał radość na twarzach kibiców.