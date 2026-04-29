Czy Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Barceloną? Czy klub rzeczywiście rozważa rozwiązanie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym? Pytania dotyczące przyszłości gwiazd Barcelony się mnożą. A im ich więcej, tym mniej odpowiedzi. Przynajmniej na razie.

FC Barcelona. Przyszłość Rashforda wciąż zagadką

Klub rozważa wiele ruchów, a latem opuści go prawdopodobnie całkiem spore grono piłkarzy. Poza Polakami wskazuje się w tym kontekście przede wszystkim na Marca Casado, czy wracających z wypożyczeń Marca-Andre ter Stegena i Hectora Forta. Wiele sprzecznych komunikatów napływa także ws. Marcusa Rashforda.

Anglik przeplatał udane mecze kompletnie bezbarwnymi występami. Koniec końców bronią go jednak liczby - 13 goli i 13 asyst w 45 spotkaniach. "Blaugrana" ma możliwość wykupić go z Manchesteru United za 30 milionów euro. Wątpliwości budzi jednak nie tylko cena, ale także jego bardzo wysoka pensja.

W ekipie "Czerwonych Diabłów" skrzydłowy pobierał gażę w wysokości nawet 17 milionów euro. Do tego w opinii sztabu szkoleniowego jego poziom zgrania z kolegami z drużyny, a także inteligencja taktyczna nie są zadowalające.

Kolejny zwrot akcji ws. Rashforda? Barcelona gotowa negocjować

W ostatnich tygodniach ze stolicy Katalonii płynęła narracja, według której FC Barcelona zrezygnowała z transferu definitywnego Rashforda. Nieco inaczej jednak przedstawia sprawę "Catalunya Radio".

Zgodnie z wiedzą jego dziennikarzy FC Barcelona i Manchester United zasiadły do negocjacji. Barca chciałaby wypożyczyć Anglika na kolejny sezon, ale nie będzie w stanie pokryć całości jego wynagrodzenia. Klub z Anglii gotowy jest negocjować, a na to właśnie czekali przedstawiciele "Azulgrany".

Sam Hansi Flick ma być względnie zadowolony z występów 28-latka. Uważa jednak, że ten musi poprawić się w grze defensywnej i ustawianiu na boisku. Sam Anglik bardzo chciałby pozostać w Barcelonie, gdzie czuje się komfortowo i wyraźnie odżył piłkarsko. Głos z jego otoczenia jest jasny - wicemistrz Europy z 2021 roku dalej chce grać z Lewandowskim w Barcelonie. Oczywiście o ile "Lewy" ostatecznie zgodzi się na przedłużenie umowy.

Marcus Rashford Javier SORIANO AFP

Marcus Rashford JOSE BRETON AFP

Marcus Rashford i Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

