Widoczne jest zniecierpliwienie w sztabie Barcelony, które groziłoby tym, że Robert może mniej meczów dogrywać do końca, a nawet - w skrajnym przypadku - zacząć wchodzić na plac gry z ławki? Czy jednak wciąż ma na tyle mocny status w klubie, że to byłoby zbyt kontrowersyjne?

- Moim zdaniem ma zbyt duże zaufanie u Xaviego, aby mogło dojść do takiego "trzęsienia". Zdrowy Robert będzie grał cały czas w maksymalnie możliwym wymiarze, ponieważ Barcelona nie ma w składzie drugiego takiego napastnika, jak Lewandowski. Natomiast nie sposób wykluczyć takiego scenariusza, że w sytuacji, gdyby Robert nie trafiał do siatki tak często jak się od niego oczekuje, powoli zacząłby zmieniać swoje położenie w drużynie. Wtedy istotnie mógłby grać mniej, ale nie wiem, czy to mogłoby się stać jeszcze w tym sezonie. Kontrakt Lewandowskiego obowiązuje jeszcze przez ponad dwa i pół roku, ale gdyby nie wracał na topowy i powtarzalny poziom, nie zdziwiłbym się, gdyby to był jego ostatni sezon w Barcelonie.