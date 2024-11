Wiadomość ws. Lewandowskiego nadeszła po show w Lidze Mistrzów. Wyznaczono już datę

Barcelona znów triumfuje, Lewandowski o krok od historycznego osiągnięcia

Już na początku sezonu mówiło się, że to może być kampania, w której Lewandowski przekroczy magiczną barierę 100 trafień w Lidze Mistrzów. A do udało się do tej pory jedynie Cristiano Ronaldo i Leo Messiemu. Kapitan reprezentacji Polski wziął się do roboty już od 2. kolejki, a w rywalizacji z Crveną Zvezdą dołożył kolejne dwa trafienia.