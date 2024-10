Na jego obecności skorzystali niemal wszyscy zawodnicy, ale najbardziej Raphinha i Robert Lewandowski . Do spółki z Laminem Yamalem tworzą najbardziej bramkostrzelne trio w Europie, a kapitan reprezentacji Polski na boisku wygląda, jakby ubyło mu przynajmniej kilka lat. Zauważają to fani, widzą również dziennikarze, a odnotował w rozmowie z "Super Expressem" także Adam Nawałka .

Adam Nawałka pod wrażeniem formy Lewandowskiego. Wielkie słowa o snajperze Barcelony

- Robert ma wielkie doświadczenie i wiedzę pod względem piłkarskich aspektów, a Flick potrafi z tego korzystać. Drużyna się rozwija i to sprawia, że jest wykorzystany wielki potencjał Roberta. Wiadomo, że jest on tym drapieżcą, który potrafi fantastycznie finalizować akcje . Zarówno gra ofensywna jak i wysokim pressingiem Barcelony stwarza możliwości, żeby kreować sytuacje dla Roberta - dodał.

Wieszczyli koniec Lewandowskiego. A tu renesans formy kapitana Biało-Czerwonych

- Rok czy dwa lata temu, gdy krążyły nieprzychylne opinie o końcu kariery Roberta, to apelowałem o cierpliwość. Znając go, wiedziałem, że doskonale sobie poradzi z wszelkimi problemami, potrafi zarządzać trudnymi sytuacjami. Szybko wszedł na najwyższy poziom. Prezentuje się znakomicie pod względem motorycznym, a dzięki temu co potrafi zrobić w "szesnastce", to jest aktualnie najlepszą "dziewiątką" na świecie - zakończył były selekcjoner Biało-Czerwonych.