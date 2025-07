Wiadomość o Lewandowskim z Hiszpanii. Nie zostawili złudzeń, przedstawili dowody

Lewandowski ponownie zachwycał skutecznością i seryjnie zdobywał bramki w świetnie spisującej się drużynie Hansiego Flicka. Co prawda druga część sezonu nie była już tak udana, na co wpływ miały również problemy zdrowotne napastnika. Między innymi przez dłuższą przerwę przegrał rywalizację z Kylianem Mbappe o koronę króla strzelców . Niewątpliwie trzy zdobyte trofea z Barceloną osłodziły Lewandowskiemu indywidualną "porażkę".

Dziennikarz przypomina takie nazwiska jak Luca Toni, Fabio Quagliarella, czy nawet Ferenca Puskas. Wszyscy wymienieni w podobnym wieku do Lewandowskiego zostawali królami strzelców i Serie A i ligi hiszpańskiej w przypadku Puskasa, ale zdobyli mniej bramek niż Polak w zakończonym sezonie. Hiszpanie odwołują się również do nieco świeższej historii i porównują dokonania Lewandowskiego z minionych miesięcy do innych gwiazd futbolu.

"Lewandowski zakończył poprzedni sezon, pozostawiając w tyle nawet wyraźnie młodszych od siebie strzelców, choć już po trzydziestce. Wśród nich są Harry Kane i Mohamed Salah" - czytamy w artykule. W "Mundo Deportivo" zauważają, że dyskusja dotycząca wieku Lewandowskiego jest wciąż żywa i to główny argument przeciwko zawodnikowi. Hiszpanie kwitują, że Polak już w trzech poprzednich sezonach zadawał kłam takim twierdzeniom i ma być przekonany, że i w najbliższym sezonie zrobi to samo.