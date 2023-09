Atmosfera wokół piłkarskiej reprezentacji Polski nie jest najlepsza. Za drużyną dalej ciągnie się sprawa afery premiowej z Kataru, do tego dochodzą rozczarowujące wyniki sportowe i coraz gorzej wyglądająca sytuacja z awansem na Euro 2024 . Niektórym kibicom wydaje się, że sami piłkarze stracili serce do gry, ale - jak zapewniła ostatnio Anna Lewandowska - wcale tak nie jest. A przynajmniej nie w przypadku jej męża.

Przeżyliśmy wiele pięknych chwil z reprezentacją, jak i wiele przykrych momentów. Jedyne, co mogę powiedzieć, to Robert bardzo przeżywa te mecze i bardzo mu zależy. Wiem o tym, jak bardzo chce

Marek Papszun "ustawi" Roberta Lewandowskiego i spółkę? "Czas głaskania już minął"

Zdaniem Niewulisa Marek Papszun to najlepszy kandydat na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. "Już półtora roku temu, kiedy z kadry odchodził Paulo Sousa, mówiłem, że Marek to odpowiednia osoba na to stanowisko. Już wtedy to był dla niego dobry czas, a teraz jest jeszcze lepszy" - tłumaczy w rozmowie ze Sport.pl.