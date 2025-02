Wiadomość dla Lewandowskiego. Barcelona chce transferu napastnika, już wybrała

Istnieje bardzo duża szansa na to, że Robert Lewandowski pozostanie w FC Barcelona na sezon 2025/26. Nie znaczy to jednak, że transfer nowego napastnika jest czymś, co klub ze stolicy Katalonii kompletnie nie interesuje. Wręcz przeciwnie. Hiszpańskie media informują, że rynek jest obserwowany z bardzo dużą uwagą. Wytypowano już nawet dwóch potencjalnych kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego, w tym jednego szczególnie mocnego.