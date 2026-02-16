Wiadomo, co z Lewandowskim. Hansi Flick podjął ostateczną decyzję ws. Polaka
FC Barcelona w ostatnich dniach musiała przełknąć porażkę z Atletico w Pucharze Króla, jednak nie ma zbyt wiele czasu na refleksję, bo czeka ją kolejne starcie ligowe - z lokalnym rywalem, Gironą. Nowa ekipa Marca-Andre ter Stegena z pewnością chciałaby dobić "Blaugranę", jednak przeszkodzić może w tym m.in. Robert Lewandowski. Poznaliśmy pierwszą jedenastkę wybraną przez Hansiego Flicka na ten mecz.
Jeszcze do ostatniego czwartku, FC Barcelona mogła pochwalić się serią sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, a kibice mogli mieć wrażenie, że ekipa Hansiego Flicka jest w stanie wyjść niemalże z każdej opresji. Ten osąd boleśnie zweryfikowało jednak Atletico Madryt.
Piłkarze prowadzeni przez Diego Simeone pokonali na Wanda Metropolitano Barcelonę aż 4:0 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla i trudno wyobrazić sobie, żeby "Los Rojiblancos" mieli nie zameldować się w finale rozgrywek. FC Barcelona z kolei nie ma czasu na rozpaczanie.
Katalończycy muszą odpowiedzieć na sobotnią wygraną Realu Madryt 4:1 nad Realem Sociedad. "Królewscy" w ten sposób wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli i mają 2 punkty przewagi nad Barceloną, mając naturalnie o jedno spotkanie rozegrane więcej. Od wyniku rywalizacji z Gironą zależy więc, które miejsce po 24. kolejkach zajmować będzie ekipa Roberta Lewandowskiego.
Girona z pewnością chciałby pójść za ciosem i powtórzyć wynik Atletico, jednak podrażniona "Blaugrana" będzie szukała odwetu po upokorzeniu w Madrycie. Do tego dochodzi również wracający do zdrowia i głodny gry Raphinha.
O ile najważniejsze hiszpańskie media sportowe nie były przekonane co do tego, że Brazylijczyk pojawi się w wyjściowym składzie na mecz z Gironą, to nazwisko Lewandowskiego wydawało się już do tego pewniakiem. Intuicja zawiodła dziennikarzy, bo Raphinha znalezł się na liście, a Polak na ławce.
Skład Barcelony: Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres.
Relacja tekstowa z meczu FC Barcelona prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl. Początek o godzinie 21:00.