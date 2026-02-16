Wiadomo, co z Lewandowskim. Hansi Flick podjął ostateczną decyzję ws. Polaka

Jeszcze do ostatniego czwartku, FC Barcelona mogła pochwalić się serią sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, a kibice mogli mieć wrażenie, że ekipa Hansiego Flicka jest w stanie wyjść niemalże z każdej opresji. Ten osąd boleśnie zweryfikowało jednak Atletico Madryt.

Piłkarze prowadzeni przez Diego Simeone pokonali na Wanda Metropolitano Barcelonę aż 4:0 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla i trudno wyobrazić sobie, żeby "Los Rojiblancos" mieli nie zameldować się w finale rozgrywek. FC Barcelona z kolei nie ma czasu na rozpaczanie.

Katalończycy muszą odpowiedzieć na sobotnią wygraną Realu Madryt 4:1 nad Realem Sociedad. "Królewscy" w ten sposób wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli i mają 2 punkty przewagi nad Barceloną, mając naturalnie o jedno spotkanie rozegrane więcej. Od wyniku rywalizacji z Gironą zależy więc, które miejsce po 24. kolejkach zajmować będzie ekipa Roberta Lewandowskiego.

Girona z pewnością chciałby pójść za ciosem i powtórzyć wynik Atletico, jednak podrażniona "Blaugrana" będzie szukała odwetu po upokorzeniu w Madrycie. Do tego dochodzi również wracający do zdrowia i głodny gry Raphinha.

O ile najważniejsze hiszpańskie media sportowe nie były przekonane co do tego, że Brazylijczyk pojawi się w wyjściowym składzie na mecz z Gironą, to nazwisko Lewandowskiego wydawało się już do tego pewniakiem. Intuicja zawiodła dziennikarzy, bo Raphinha znalezł się na liście, a Polak na ławce.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres.

Relacja tekstowa z meczu FC Barcelona prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl. Początek o godzinie 21:00.

