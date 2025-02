Już po pierwszej połowie czwartkowego starcia było jasne, że do półfinału Pucharu Króla awansuje Barcelona, bo goście prowadzili 4:0, a gospodarze niemieli zbyt wiele do powiedzenia. W drugiej odsłonie rywalizacji Blaugrana dołożyła jednego gola i piłkarze z uśmiechami na ustach schodzili z boiska. Bohaterem tego spotkania był niewątpliwie Ferran Torres .

Hansi Flick zdecydowanie o Lewandowskim. Polak może być tego pewny

Flick podczas sobotniej konferencji prasowej przed starciem z Sevillą wyraził się jasno w kwestii Lewandowskiego. "Myślę, że Lewandowski rozpocznie niedzielny mecz w wyjściowym składzie. Co do Ferrana, jestem z niego bardzo zadowolony, może grać na różnych pozycjach" - stwierdził Flick. To pokazuje, że pozycja Lewandowskiego na ten moment jest niezagrożona i to wciąż Polak jest podstawowym wyborem niemieckiego szkoleniowca Blaugrany.