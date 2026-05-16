W sobotę ostatecznie potwierdziły się doniesienia dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. Już wiemy, że ta będzie kształtować się poza Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski za pośrednictwem wpisu na Instagramie ogłosił odejście z "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Klub nie spełnił jego warunków

W mediach panowała narracja, iż FC Barcelona złożyła "Lewemu" ofertę przedłużenia umowy o rok ze znaczącą obniżką zarobków. Stopniowo maleć miała także jego rola w drużynie, a to, zdaniem wielu ekspertów było nie w smak doświadczonemu napastnikowi. Zaczęły się jednak pojawiać też doniesienia temu przeczące. Niektórzy eksperci twierdzili, że klub w ogóle nie zaoferował mu przedłużenia umowy.

Nowe informacje ws. negocjacji Lewandowskiego z Barceloną, które zakończyły się fiaskiem przekazał Mateusz Borek. W trakcie programu Kanału Sportowego dziennikarz ujawnił, że 37-latek był gotowy pozostać w stolicy Katalonii.

Lewandowski "zbuntował się" jednak wobec oferowanych mu przez Barcę warunków. Polak oczekiwał dwuletniego kontraktu. Takowego skłonni nie byli mu jednak zaoferować działacze mistrzów Hiszpanii.

Z tego co się orientuję Robert był skłonny totalnie zejść z kasą. Tylko chciał umowy dwuletniej. Chciał już sobie zaplanować to życie piłkarskie do samego końca. Nawet pewnie ze świadomością, że może będzie grał troszkę mniej. Rozmowa musiała być bardzo trudna, bardzo szczera, dużo kosztująca Hansiego Flicka. Po prostu strony się nie dogadały

FC Barcelona w trudnej sytuacji. Wytypowała następców "Lewego"

Jeśli istotnie był to najważniejszy warunek ze strony Lewandowskiego, zmienia się nieco optyka na ruchy ze strony Barcelony. Wobec odejścia Polaka będzie ona zmuszona pozyskać nowego napastnika, zwłaszcza że Ferran Torres na przestrzeni sezonu nie był pewnym punktem drużyny.

Pozostali europejscy giganci zdają sobie natomiast sprawę z sytuacji "Blaugrany", wobec czego mogą zdecydować się na ustalenie zaporowych cen za swoich snajperów. Najwyżej na liście kandydatów na następcę "Lewego" mają znajdować się Joao Pedro z Chelsea i Julian Alvarez z Atletico Madryt. Panuje obecnie narracja, że żadnego z nich nie uda się pozyskać za mniej, aniżeli 100 milionów euro.

