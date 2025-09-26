"Wejście smoka" Lewandowskiego, później takie słowa Flicka. Poszło w świat

To miało być pozornie łatwe starcie. Po raz pierwszy od 24 lat na Estadio Nuevo Carlos Tartiere w starciu La Ligi spotkały się ze sobą lokalny Real Oviedo oraz nafaszerowana gwiazdami światowego formatu FC Barcelona.

Niekwestionowanym faworytem pojedynku była oczywiście "Duma Katalonii", która po potknięciu w starciu z Rayo Vallecano wciąż musi gonić bezbłędny na tym etapie sezonu Real Madryt.

Flick znów nieco poeksperymentował ze składem na ten mecz, co zaowocowało dość nieciekawą sytuacją. Oviedo niespodziewanie objęło bowiem prowadzenie w 33. minucie, a to w dużej mierze za sprawą katastrofalnej decyzji Joana Garcii, który "sprezentował" rywalom tego gola.

Flick był pewny co do Lewandowskiego. "Było to widać"

Czy wprowadzenie Lewandowskiego akurat w tej konkretnej sytuacji było jedynie łutem szczęścia, które uśmiechnęło się do niemieckiego szkoleniowca? Absolutnie nie. Flick to bowiem trener z bogatym doświadczeniem, który doskonale wie jak reagować w kryzysowych sytuacjach i potrafi "czytać" swoich podopiecznych. Sam zresztą przyznał po meczu z Oviedo, że był pewien czynnik, który przeważył za wprowadzeniem Polaka na plac gry.

"Zawsze mówię zespołowi, że zaczyna dana 11-tka, a mecz kończymy nawet pięcioma innymi piłkarzami. Najważniejsze, żeby każdy dawał 100% dla drużyny. Było widać, że kiedy (Lewandowski red.) wchodził z ławki, chciał zmienić rezultat. To nie chodzi tylko o bramkę, ale o zmianę dynamiki meczu. Dla nas to coś świetnego" - mówił Flick cytowany przez portal "fcbarca.com".

Zawodnicy światowego formatu doskonale potrafią wyczuć "ten dzień". Na szczęście dla kolegów Lewandowskiego okazał się nim być 25 września, kiedy to "Duma Katalonii" rozpaczliwie potrzebowała kogoś, kto tchnie w jej serca pokłady ulatującej nadziei. Tym kimś stał się polski napastnik, który po raz kolejny uratował swój zespół w absolutnie krytycznym momencie.

Robert Lewandowski LLUIS GENE AFP

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP

Robert Lewandowski na obiekcie Realu Oviedo MIGUEL RIOPA AFP

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports