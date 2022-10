Ważny zapis w kontrakcie Roberta Lewandowskiego! Cezary Kucharski ujawnia!

Cezary Kucharski był menedżerem Roberta Lewandowskiego przez ponad 10 lat. Poprowadził go od Znicza Pruszków, przez Lech Poznań i Borussię Dortmund do Bayernu Monachium. Choć byli blisko ze sobą jak rodzina, w 2017 r. ich drogi się rozeszły, a później doszło do wojny.

Robert Lewandowski oskarżył Kucharskiego o szantaż i próbę wymuszenia 20 mln euro. "W tym momencie zacząłem się martwić o swoją rodzinę i bliskich" - zeznał piłkarz Bayernu Monachium

W październiku 2020 r. Cezary Kucharski został zatrzymany przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, pod zarzutem gróźb karalnych pod adresem Lewandowskiego i jego rodziny.

Kucharski z kolei wytoczył proces cywilny spółkom "Lewego", w którym żąda odszkodowania w wysokości 39 mln zł.

Gdy latem tego roku trwała saga związana z przejściem Roberta z Bayernu do Barcelony, pan Cezary z chęcią ją komentował, niedługo po tym jak wyszedł z olbrzymich kłopotów zdrowotnych.

Cezary Kucharski: Lewandowski myślami jest gdzie indziej

- Uważam, że Robert już nigdy nie będzie tak efektywny w Bayernie jak wcześniej. Po tych wszystkich deklaracjach o chęci odejścia i emocjonalnym zaangażowaniu się w transfer do Barcelony, po prostu nie ma na to szans. On już myślami jest gdzie indziej. Publiczne wypowiedzi, w których jednoznacznie stwierdził, że jego historia z Bayernem dobiegła końca, świadczą o jego podejściu - tłumaczył TVP Sport.

Kucharski zdradził zapis w kontrakcie Lewandowskiego z Bayernem

Teraz Kucharski, w rozmowie z "Super Expressem", zdradził ciekawy szczegół odnośnie kontraktu, jaki wynegocjował "Lewemu" w Bayernie. Chodziło o "Złotą Piłkę".

Przewidywałem, że Robert kiedyś może znaleźć się wśród nominowanych i wyróżnionych w "Złotej Piłce", więc gdy negocjowaliśmy nowy kontrakt z Bayernem, w 2016 roku, doprowadziłem, że w kontrakcie był zapis o premii indywidualnej, jeśli znajdzie się w trójce najlepszych piłkarzy świata. Co znalazło się w kolejnym kontrakcie, który negocjował jego nowy agent, tego nie wiem. Przyszłość pokazała, a konkretnie rok 2021, że był w trójce najlepszych powiedział Kucharski.

W tym roku w Ballon d’Or "Lewy" znalazł się na czwartym miejscu, za Karimem Benzemą, Sadio Mane i Kevinem De Bruyne.