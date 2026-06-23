Ważne wieści z Barcelony, Lewandowski już w cieniu. Klub podjął decyzję
Już jakiś czas temu Robert Lewandowski zdecydował, że nie będzie kontynuował swojej kariery w barwach Barcelony. W mediach od razu pojawiły się informacje, że jego miejsce może zająć Julian Alvarez. Problemem w tej kwestii może być jednak kwota, jaką oczekuje za gracza Atletico Madryt. Mimo to "Duma Katalonii" zdaniem hiszpańskich mediów planuje ofensywę transferową i zamierza ostatni raz postarać się o Argentyńczyka.
Niczym niezłą telenowelę śledzi się wieści ws. zmiany klubowych barw przez Roberta Lewandowskiego. Ten jakiś czas temu pożegnał się z Barceloną i za kilka dni oficjalnie zostanie bez klubu. Mimo upływu czasu wciąż nie znamy jego przyszłego pracodawcy. Głośno było m.in. wokół ekip z Arabii Saudyjskiej czy Chicago Fire. Konkretów jednak dalej brak.
Podobnie kwestia wygląda w klubie ze stolicy Katalonii ws. ewentualnego pozyskania nowej "9". W mediach najczęściej przewijało się nazwisko Juliana Alvareza. W końcu po długim oczekiwaniu głoś w tej sprawie zabrał właśnie napastnik Argentyny. I wprost ogłosił, że chciałby odejść ze swojego aktualnego klubu - Atletico Madryt.
Co ciekawe, klub ze stolicy Hiszpanii już odrzucił ofertę od Realu Madryt opiewającą na 150 milionów euro. To jednak nie odstraszyło aktualnych mistrzów kraju, bowiem według tamtejszych mediów Deco i spółka planują ofensywę transferową w celu pozyskania tego gracza.
Media przekazują ws. Alvareza. Barcelona rusza po mundialu
Jak przekazał Luis Rojo, po zakończeniu mundialu "Duma Katalonii" po raz ostatni planuje spróbować zakupić 26-latka. Jest jednak jedno "ale". Według wielu źródeł Atletico nie zgodzi się na ofertę niższą niż 150 milionów euro. Barcelona natomiast nie ma zamiaru wydać więcej jak 120 mln euro.
- Prawdopodobnie po Mistrzostwach Świata FC Barcelona rozpocznie ostateczną ofensywę z zamiarem pozyskania Juliana Alvareza. W żadnym wypadku nie zapłacą 150 milionów euro. Nowa oferta nie przekroczy 120 milionów euro - cytuje dziennikarza profil BarcaInfo.
Aktualnie Julian Alvarez znajduje się na mistrzostwach świata, gdzie jego Argentyna spisuje się bardzo dobrze. Ekipa za sprawą Leo Messiego wygrała już dwa spotkania fazy grupowej i jest już pewna gry w fazie pucharowej.