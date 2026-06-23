Ważne wieści z Barcelony, Lewandowski już w cieniu. Klub podjął decyzję

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski zdecydował, że nie będzie kontynuował swojej kariery w barwach Barcelony. W mediach od razu pojawiły się informacje, że jego miejsce może zająć Julian Alvarez. Problemem w tej kwestii może być jednak kwota, jaką oczekuje za gracza Atletico Madryt. Mimo to "Duma Katalonii" zdaniem hiszpańskich mediów planuje ofensywę transferową i zamierza ostatni raz postarać się o Argentyńczyka.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

Niczym niezłą telenowelę śledzi się wieści ws. zmiany klubowych barw przez Roberta Lewandowskiego. Ten jakiś czas temu pożegnał się z Barceloną i za kilka dni oficjalnie zostanie bez klubu. Mimo upływu czasu wciąż nie znamy jego przyszłego pracodawcy. Głośno było m.in. wokół ekip z Arabii Saudyjskiej czy Chicago Fire. Konkretów jednak dalej brak.

Podobnie kwestia wygląda w klubie ze stolicy Katalonii ws. ewentualnego pozyskania nowej "9". W mediach najczęściej przewijało się nazwisko Juliana Alvareza. W końcu po długim oczekiwaniu głoś w tej sprawie zabrał właśnie napastnik Argentyny. I wprost ogłosił, że chciałby odejść ze swojego aktualnego klubu - Atletico Madryt.

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Co ciekawe, klub ze stolicy Hiszpanii już odrzucił ofertę od Realu Madryt opiewającą na 150 milionów euro. To jednak nie odstraszyło aktualnych mistrzów kraju, bowiem według tamtejszych mediów Deco i spółka planują ofensywę transferową w celu pozyskania tego gracza.

Media przekazują ws. Alvareza. Barcelona rusza po mundialu

Jak przekazał Luis Rojo, po zakończeniu mundialu "Duma Katalonii" po raz ostatni planuje spróbować zakupić 26-latka. Jest jednak jedno "ale". Według wielu źródeł Atletico nie zgodzi się na ofertę niższą niż 150 milionów euro. Barcelona natomiast nie ma zamiaru wydać więcej jak 120 mln euro.

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- Prawdopodobnie po Mistrzostwach Świata FC Barcelona rozpocznie ostateczną ofensywę z zamiarem pozyskania Juliana Alvareza. W żadnym wypadku nie zapłacą 150 milionów euro. Nowa oferta nie przekroczy 120 milionów euro - cytuje dziennikarza profil BarcaInfo.

Aktualnie Julian Alvarez znajduje się na mistrzostwach świata, gdzie jego Argentyna spisuje się bardzo dobrze. Ekipa za sprawą Leo Messiego wygrała już dwa spotkania fazy grupowej i jest już pewna gry w fazie pucharowej.

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Julian Alvarez
Julian AlvarezJOHN THYSAFP
Piłkarz w czerwono-białej koszulce Atletico Madryt celebruje zdobytego gola, rozkładając ręce i uśmiechając się szeroko na tle rozmytego widowni stadionowej.
Julian AlvarezJavier SORIANO AFP
Po lewej stronie piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi ramionami, po prawej zawodnik Atlético Madryt świętujący z uniesioną ręką, obaj na tle stadionu podczas meczu.
Robert Lewandowski i Julian AlvarezIMAGO/NEWSPIX.PL, Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP/Newspix


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