Ważne wieści dla Lewandowskiego. Nagła zmiana, transferowa "bomba" możliwa już latem

Wcześniej media spekulowały na temat jego potencjalnych następców. Jednym z głównych kandydatów był napastnik Sportingu, Victor Gyokeres . W tym momencie wiele wskazuje jednak na to, że Szwed niebawem odejdzie z Lizbony do innego wielkiego klubu.

Jako nowy szkoleniowiec Manchesteru United po zwolnionym Eriku ten Hagu niebawem ma zadebiutować Ruben Amorim, którego Sporting oficjalnie już pożegnał. Victor Gyokeres to prawdziwy żołnierz i kluczowy piłkarz Portugalczyka, któremu wszyscy wieszczą szybki transfer do elitarnej piłki. To właśnie on ma być twarzą nowego projektu na Old Trafford - już pod wodzą Amorima.