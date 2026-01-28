Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ważne wieści dla Lewandowskiego, Flick zdecydował. Takim składem zagra Barcelona

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już o 21:00 FC Barcelona zmierzy się z Kopenhagą w ramach ostatniego spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz ten będzie bardzo ważny dla ekipy Hansiego Flicka. Jego wynik może zaważyć o miejscu w czołowej ósemce. Niemiecki szkoleniowiec do gry postanowił wysłać możliwie najsilniejszy skład. W nim znalazł się Robert Lewandowski.

Piłkarz ubrany w niebiesko-granatową koszulkę z logo FC Barcelony i Spotify patrzy w dół, w tle widoczne rozmyte trybuny, po prawej stronie wstawiona okrągła ramka z portretem mężczyzny w stroju sztabu szkoleniowego Barcelony.
Robert Lewandowski / Hansi Flick IMAGO/Joan Gosa/Imago Sport and News / JOSEP LAGO/AFP/ East News

Po wygranej ze Slavią Praga (4:2) oraz Realu Oviedo (3:0) Barcelona zmierzy się z FC Kopenhaga w jednym z ważniejszych spotkań w ostatnim czasie. Mecz ten będzie miał spory wpływ na końcowe miejsce ekipy Hansiego Flicka w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W końcu drużyna walczy o czołową ósemkę, a do tego konieczna jest wygrana. Co więcej, lokata ta zapewni z miejsca udział w 1/8 finału rozgrywek. W przeciwnym przypadku "Duma Katalonii" musiałaby walczyć na etapie 1/16.

Zobacz również:

Marek Papszun
Ekstraklasa

Liga jeszcze nie ruszyła, a tu ciosy dla Papszuna. Media już huczą. Fatalne wieści dla Legii

Damian Okła
Damian Okła

    Hiszpańskie media jasno wskazywały, że niemiecki szkoleniowiec nie będzie kombinował i do gry poślę swoich najlepszych zawodników. Na miejsce w pierwszej "11" mogli liczyć m.in. Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha czy Lamine Yamal.

    Do tego w linii ofensywnej miało nie zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Ten grał od pierwszego gwizdka w ostatnich dwóch spotkaniach, gdyż z problemami zdrowotnymi zmagał się Ferran Torres. Jak się okazuje, ten jednak zdaje się być zdolny do gry, bowiem wrócił do kadry meczowej. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane na nieco ponad godzinę przed meczem.

    Flick postanowił, Lewandowski od pierwszej minuty

    Jak przekazano za pośrednictwem oficjalnego komunikatu od pierwszej minuty na boisku będzie właśnie Robert Lewandowski. Do tego nie ma większych zaskoczeń. Jak już wspomnieliśmy między słupkami pojawi się Joan Garcia.

    Zobacz również:

    Ousmane Dembele
    Piłka nożna

    Fortuna za zdobywcę Złotej Piłki. Chcą wyciągnąć byłą gwiazdę Barcelony

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej

      W linii defensywnej zagrają Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi i Jules Kounde. W pomocy natomiast pojawi się Eric Garcia, Fermin Lopez i Dani Olmo. W ofensywie poza Polakiem zagrają Raphinha oraz Yamal.

      Skład Barcelony: Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia, Fermin Lopez, Dani Olmo - Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

      Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 21:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      Liga Mistrzów

      Szalona noc w Lidze Mistrzów. Tak prezentują się zasady, aż 11 podpunktów

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
      Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
      Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja