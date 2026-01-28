Po wygranej ze Slavią Praga (4:2) oraz Realu Oviedo (3:0) Barcelona zmierzy się z FC Kopenhaga w jednym z ważniejszych spotkań w ostatnim czasie. Mecz ten będzie miał spory wpływ na końcowe miejsce ekipy Hansiego Flicka w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W końcu drużyna walczy o czołową ósemkę, a do tego konieczna jest wygrana. Co więcej, lokata ta zapewni z miejsca udział w 1/8 finału rozgrywek. W przeciwnym przypadku "Duma Katalonii" musiałaby walczyć na etapie 1/16.

Hiszpańskie media jasno wskazywały, że niemiecki szkoleniowiec nie będzie kombinował i do gry poślę swoich najlepszych zawodników. Na miejsce w pierwszej "11" mogli liczyć m.in. Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha czy Lamine Yamal.

Do tego w linii ofensywnej miało nie zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Ten grał od pierwszego gwizdka w ostatnich dwóch spotkaniach, gdyż z problemami zdrowotnymi zmagał się Ferran Torres. Jak się okazuje, ten jednak zdaje się być zdolny do gry, bowiem wrócił do kadry meczowej. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane na nieco ponad godzinę przed meczem.

Flick postanowił, Lewandowski od pierwszej minuty

Jak przekazano za pośrednictwem oficjalnego komunikatu od pierwszej minuty na boisku będzie właśnie Robert Lewandowski. Do tego nie ma większych zaskoczeń. Jak już wspomnieliśmy między słupkami pojawi się Joan Garcia.

W linii defensywnej zagrają Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi i Jules Kounde. W pomocy natomiast pojawi się Eric Garcia, Fermin Lopez i Dani Olmo. W ofensywie poza Polakiem zagrają Raphinha oraz Yamal.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia, Fermin Lopez, Dani Olmo - Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 21:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

