Ważne dni w FC Barcelona. Padło kluczowe pytanie o Lewandowskiego

Czy będzie więcej bramek niż te Lewandowskiego? Wygląda na to, że tak, przybycie Vitora Roque nie jest tak pilne. Ferran Torres zrehabilitował się golem przeciwko Arsenalowi, Ansu Fati wrócił do treningów znacznie świeższy i z większą iskrą, Raphinha nadal ma ciąg na bramkę, co wyraźnie pokazał przeciwko Anglikom, a Dembélé mógł strzelić, ale piłka trafiła w słupek. Lewandowski wydaje się być dobrze wspierany.

~ Gabriel Sans