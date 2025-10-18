Ważą się losy Lewandowskiego, nagły głos ws. Polaka. To byłby koniec

Latem 2022 roku Robert Lewandowski zakończył swój trwający osiem lat okres gry dla Bayernu Monachium - okres wypełniony licznymi trofeami oraz nagrodami indywidualnymi. Polak chciał poszukać w swojej karierze pewnej odmiany - i to dlatego wybrał wówczas FC Barcelona.

W Katalonii "Lewy" stał się równie istotną postacią swego zespołu, jak miało to miejsce wcześniej w Bawarii. Mimo upływających lat niezmiennie pozostawał gwarantem licznych goli, ale... i ta barwna futbolowa przygoda może się niebawem zakończyć.

Lewandowski odejdzie z FC Barcelona? "Przedłużenie umowy mało prawdopodobne"

Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiej redakcji Sky Sports, dołączył właśnie do chóru głosów mówiących wprost o tym, że rozbrat "RL9" z "Barcą" to scenariusz nie tak daleki od realizacji.

"Przedłużenie kontraktu jest mało prawdopodobne" - napisał Plettenberg na portalu X wskazując, że umowa nie ma już w sobie zapisu dotyczącego kolejnej prolongaty, np. wchodzącej w życie z automatu po spełnieniu konkretnych warunków. Jest jednak jeszcze jeden istotny aspekt.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. 37-letni napastnik walczy o nową umowę

Robert Lewandowski walczy z kontuzją. Może być poza grą przez wiele tygodni

Robert Lewandowski rozegrał w bieżącym sezonie dla "Dumy Katalonii" łącznie dziewięć spotkań, zdobywając cztery gole. Obecnie piłkarz zmaga się niestety z drugą w ostatnim czasie kontuzją mięśniową, a jego pauza może w najgorszym wypadku potrwać łącznie sześć tygodni.

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 18 października o godz. 16.15 mierząc się wówczas w ramach rozgrywek Primera Division z Gironą. Zapraszamy do śledzenia transmisji z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz z pomocą tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

