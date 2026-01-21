Ważą się losy Lewandowskiego. Nadszedł moment prawdy. Giganci otworzyli drzwi

Wtorek z Ligą Mistrzów był o wiele bardziej emocjonujący, niż mogłoby się wydawać. FC Barcelona bez większych nadziei patrzyła na spotkania wielkich rywali i bardzo pozytywnie się zaskoczyła.

Inter Mediolan, który jest jej bezpośrednim rywalem w walce o czołową "ósemkę" przegrał z Arsenalem - tu większej sensacji nie było, ale właśnie taki wynik dla Barcy jest najbardziej korzystny. "Kanonierzy" i tak są już bowiem poza zasięgiem.

Borussia Dortmund przegrała z Tottenhamem, czym również skomplikowała swoją sytuację w tabeli. Jeśli Barcelona wygra w Pradze, wyprzedzi niemiecki zespół.

Porażki Manchesteru City i Paris Saint-Germain to już absolutne sensacje. "Obywatele" polegli w Norwegii z FK Bodø/Glimt aż 1:3, a z czerwoną kartką wyleciał Rodri, co oznacza, że nie zagra on w kolejnym spotkaniu. PSG natomiast przegrało ze Sportingiem CP, a gol na 2:1 dla Portugalczyków padł w ostatnich minutach.

W tym momencie plasuje się na 15. miejscu w tabeli z 10 punktami na koncie. Wspomniana wyżej Borussia ma tylko o jeden punkt więcej. Inter Mediolan po trzech porażkach z rzędu ma 12, a Manchester City i PSG po 13.

Jeśli Barcelona wygra ze Slavią w środę, wyprzedzi w tabeli Borussię i Inter. Zrówna się Manchesterem City i PSG. "Obywateli" najpewniej wyprzedzi, ale Paryżanie pozostaną w tabeli wyżej ze względu na bardzo dobry bilans bramek.

W siódmej kolejce nadal możliwe są potknięcia drużyn takich jak: Atletico Madryt, Liverpool, Newcastle United czy Chelsea. Każdy punkt stracony przez bezpośrednich rywali w walce o czołową "ósemkę" może być dla Barcelony na wagę złota. Przypomnijmy, że drużyny z miejsc 9-24 o udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów powalczą w barażach, czego każdy wielki klub raczej chce uniknąć.

Lewandowski wkracza do akcji. Kluczowy moment sezonu. Wymarzone okoliczności

I właśnie w takim momencie Ferran Torres doznał urazu, który siłą rzeczy, choć brutalnie to brzmi, jest wielką szansą dla Roberta Lewandowskiego.

Polski napastnik w ostatnich miesiącach przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Hiszpanem, ale nadal jest bardzo ważnym elementem zespołu Hansiego Flicka.

Niemiec oszczędzał siły Polaka, więc nie ma obaw o to, że jest on na tym etapie zmęczony bieżącym sezonem. Wręcz przeciwnie. Robert Lewandowski już dawno w styczniu nie czuł się tak wypoczęty.

Okoliczności na zebranie kilku ważnych punktów u Hansiego Flicka wydają się więc wymarzone. FC Barcelona będzie zdecydowanym faworytem meczu ze Slavią Praga i nie może pozwolić sobie na wpadkę. Jeśli Robert Lewandowski rozegra dobre spotkanie teraz, a następnie w lidze z Realem Oviedo, znowu może stać się napastnikiem numer "1" u Hansiego Flicka.

Nie ma wątpliwości, że w kluczowej części sezonu doświadczenie Lewandowskiego może okazać się dla Barcelony niezwykle cenne. Jeśli drużyna z Katalonii wygra ze Slavią Praga a następnie z Kopenhagą (u siebie), może zająć miejsce w czołowej "ósemce" Ligi Mistrzów.

Wciąż musi jednak liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach i kolejne wpadki bezpośrednich rywali. 20 stycznia przydarzyło się ich już kilka, więc perspektywy są bardzo obiecujące.

Nie da się ukryć, że wielcy giganci tacy jak PSG, Manchester City czy Inter Mediolan, swoimi porażkami otworzyli Polakowi drzwi. Teraz Polak musi wykorzystać szansę i powalczyć o swoją przyszłość w FC Barcelona.

