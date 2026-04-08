Ważą się losy Lewandowskiego. Godziny do meczu Barcelony, a tu takie nowiny

Maciej Brzeziński

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? To pytanie pozostaje ciągle bez odpowiedzi. Polak chciałby pozostać w Barcelonie, ale na brak zainteresowania nie może narzekać. Wydaje się, że w najbliższym czasie jego los zostanie rozstrzygnięty. Tym bardziej, że do stolicy Katalonii ma przylecieć agent Polaka - Pini Zahavi, który ma dwa cele.

Od kilku miesięcy Robert Lewandowski żyje w zawieszeniu. 30 czerwca 2026 roku Polakowi kończy się umowa z FC Barceloną i nie wiadomo czy klub zdecyduje się ją przedłużyć. Zainteresowanie 37-latkiem wykazują jednak kluby z USA, Arabii Saudyjskiej, a także z Włoch. Ostatnio dużo się mówiło m.in. o Juventusie.

Lewandowski w tym sezonie nie odgrywa pierwszoplanowej roli w Barcelonie, ale ciągle jest jej potrzebny. W 38 meczach strzelił 17 goli, a kolejna szansa pojawi się w środowy wieczór, kiedy to "Duma Katalonii" rozegra pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Relację tekstową "na żywo" z tego spotkania będziecie mogli od 21:00 śledzić w Interii Sport.

Agent Lewandowskiego w Barcelonie. Dwa cele. W tle przyszłość Polaka

Tymczasem w środowy poranek "Mundo Deportivo" poinformowało, że agent Lewandowskiego - Pini Zahavi przyleci na mecz Barcelona - Atletico, bo ma dwie misje do zrealizowania. Jedna z nich bezpośrednio dotyczy Polaka, a druga trenera Hansiego Flicka, którego interesy również reprezentuje. "Pini porozmawia z trenerem Flickiem i Lewandowskim o ich przyszłości w Barcelonie" - czytamy.

Umowa Lewandowskiego wygasa lada moment, a prezydent klubu Joan Laporta zapowiedział, że jest w stanie zaoferować nową, ale na zmienionych warunkach.

- Pomimo innych ofert (Chicago Fire, Juventus, Milan i Arabia Saudyjska), Lewandowski chce zostać w Barcelonie i zgodziłby się na obniżkę pensji. Najpierw musi poznać warunki klubu, stąd wizyta Piniego w Barcelonie - pisze hiszpański dziennik.

Zahavi będzie chciał także porozmawiać o przyszłości trenera Flicka. Niemiec ma ważną umowę do czerwca 2027 roku, ale klub chciałby ją przedłużyć.

