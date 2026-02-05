Ważą się losy Lewandowskiego, czas działa na jego niekorzyść. Ostatnie miesiące

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona ważny jest tylko do końca czerwca tego roku - i na razie wygląda raczej na to, że nie będzie on już przedłużany przez zarząd "Dumy Katalonii", który z reguły stara się dmuchać na zimne w kwestii prolongat umów i relatywnie wcześnie próbuje tego typu sprawy pieczętować.

Swoje trzy grosze w temacie dorzuciła tu również - chcąc nie chcąc - żona napastnika, Anna, która w jednym z niedawnych wywiadów mocno zasugerowała, że jej małżonka może czekać niebawem istotna zmiana dotycząca kariery.

Jeśli więc założymy, że dla "RL9" to już faktycznie ostatnia prosta gry w FCB, to warto zwrócić uwagę na fakt, że... jednocześnie jest on niezwykle blisko tego, by wejść do absolutnej czołówki najlepszych strzelców ekipy z Camp Nou.

Robert Lewandowski krok od wejścia do absolutnej elity. Polak pisze wielką historię w Barcelonie

Na ten moment - zgodnie z danymi podawanymi przez portal Transfermarkt - "Lewy" w oficjalnych spotkaniach Barcelony zdobył łącznie 113 goli, co plasuje go na 12. pozycji najskuteczniejszych zawodników "Blaugrany" w historii.

Następna do przeskoczenia będzie tu legenda bułgarskiego futbolu, Christo Stoiczkow (117 bramek), a żeby kapitan reprezentacji Polski wszedł do top 10 będzie on musiał pokonać wynik 120 "oczek" zapisany przy nazwisku Josepa Escoli, który w "Barcy" błyszczał w latach 30.

Przedarcie się do czołowej dziesiątki to kwestia ośmiu goli, natomiast jest jeszcze jeden scenariusz - niełatwy do zrealizowania, ale jednak niewykluczony. Przy naprawdę dobrych wiatrach Robert Lewandowski mógłby pokusić się o dostanie do najlepszej piątki barcelońskich snajperów - musiałby tu dobić do poziomu 131 trafień, a więc do końca kampanii 25/26 potrzebowałby jeszcze 18 goli.

Dla przykładu - na ten moment, po 27 meczach w bieżącym sezonie, "Lewy" ma w swym dorobku 12 bramek. Tymczasem przed Barceloną pozostaje do rozegrania jeszcze minimum 20 meczów - 16 w Primera Division, dwa w półfinale Pucharu Króla oraz dwa w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Gdyby jednak "Blaugrana" dotarła do finałów Copa del Rey oraz Champions League, to łącznie rozegrałaby jeszcze 26 spotkań. W takich okolicznościach pokonywanie bramkarzy rywali jeszcze 18 razy nie wygląda już tak dramatycznie źle - wymaga to jednego gola co (w przybliżeniu) 1,5 meczu i "tylko" sześciu goli ponad wynik, jaki napastnik uzyskał w dotychczasowej, analogicznej liczbie występów.

Nie wszystko jednak będzie zależeć wyłącznie od tego, czy "RL9" odnajdzie swoją najlepszą formę - duże znaczenie będą tu mieć decyzje kadrowe Hansiego Flicka, który w ostatnich miesiącach nieco chętniej zaczął sadzać Polaka na ławce kosztem obecności w wyjściowej jedenastce Ferrana Torresa. Trzeba powiedzieć więc jasno - gorsza dyspozycja "El Tiburona", jak brutalnie to nie zabrzmi, mogłaby pomóc Lewandowskiemu w przebijaniu kolejnych barier strzeleckich w momencie, gdy to 37-latek byłby domyślną "dziewiątką".

Lewandowski blisko przebicia Stoiczkowa i Escoli. Czy dobije do poziomu innych legend?

Na koniec jeszcze jedna statystyka. W poprzedniej kampanii "Lewy" w 52 meczach zdobył dla Barcelony 42 gole. Jeśli - w świetle tego, co zostało opisane wyżej - spełniłby się idealny scenariusz, to do końca bieżącego sezonu Robert Lewandowski przy rozegranych maksymalnie 53 spotkaniach musiałby mieć na koncie 40 goli, by zostać piątym najskuteczniejszym strzelcem w dziejach swego klubu.

Przeskoczyłby w ten sposób Samuela Eto'o i Rivaldo (130 trafień), a nad sobą miałby wyłącznie Messiego (672), Cesara Rodrigueza (225), Luisa Suareza (195) i Laszlo Kubalę (193). Dogonienie Kubali byłoby już oczywiście abstrakcją - chyba że "RL9" jednak wcale nie zmieni barw...

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP

