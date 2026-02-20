Ważą się losy Lewandowskiego, a tu jeszcze takie wieści. Szejkowie w akcji, 40 mln na stole

FC Barcelona szykuje się do kilku zdecydowanych ruchów na rynku transferowym najbliższego lata - i dotyczy to nie tylko transferów do klubu, ale i paru znaczących pożegnań.

Najbardziej niepewna zdaje się przyszłość piłkarzy wypożyczonych, takich jak Joao Cancelo oraz Marcus Rashford, ale niejasne pozostają też dalsze losy Roberta Lewandowskiego czy Andreasa Christensena, przy czym zarówno Polak jak i Duńczyk wydają się być nieodlegli od opuszczenia szeregów "Blaugrany".

Marc Casado poza Barceloną? Saudyjczycy już przymierzają się do hitu

Coraz głośniej jest jednak o jeszcze jednym wątku - Marc Casado, 22-letni środkowy pomocnik "Barcy", również może się niebawem wyprowadzić z Camp Nou. Zainteresowani jego usługami mają być zaś Saudyjczycy.

Sprawę zasygnalizował portal 365scores, a pisał o niej również Victor Gonzalez z "Diario Sport". Zgodnie z tymi doniesieniami Casado znalazł się na liście arabskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego i miałby dołączyć do którejś z drużyn Saudi Pro League już najbliższego lata.

PFI w najbliższych dniach chce zorganizować spotkanie z przedstawicielami zawodnika, by zrobić wstępne rozeznanie, natomiast przedstawiona za niego oferta będzie z pewnością kusząca - on sam miałby zarabiać więcej niż w "Dumie Katalonii", a mistrzom Hiszpanii na start zostanie zaproponowane 40 mln euro.

Wszystko to ma być częścią nowej strategii Saudyjczyków, którzy swoją ligę chcą zasilać coraz młodszymi gwiazdami, a nie piłkarskimi (niemalże) emerytami, tak jak to często bywało do tej pory. Najbliższe okienko może się więc okazać naprawdę ciekawe.

Marc Casado ma w Barcelonie wielką konkurencję. To również przeważy w kwestii zmiany barw?

Marc Casado z FC Barcelona związany jest od 2016 roku, a więc od momentu, gdy miał 13 lat. Jego obecna umowa jest w teorii ważna do roku 2028, natomiast dużym problemem dla gracza jest olbrzymia konkurencja w środku pola FCB. To też byłby argument za ewentualnymi przenosinami.

